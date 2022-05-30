مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة طرابلس وبوخارست

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وغرفة بوخارست للتجارة والصناعة الرومانية، مذكرة تفاهم بعد جولة من المحادثات حول سبل التعاون التجاري والتنسيق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس إدارة الغرفة فرج دريبيل إلى رومانيا، بدعوة من رئيس غرفة بوخارست، إيليلو ستوكلوسو، حيث ناقشا أيضا سبل تبادل الخبرات والمعلومات حول أبحاث السوق، واللوائح الجديدة والسياسات والإحصاءات، حسب بيان ‏وزارة الاقتصاد والتجارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا ورومانيا

وتطرق اللقاء إلى دور رجال الأعمال في فتح آفاق التعاون بين ليبيا ورومانيا، لما تتميز به صناعات الأخيرة من جودة وأسعار مناسبة، إضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض بالبلدين للترويج والاستثمار والتجارة.

وأكد ستوكلوسو أن العلاقات الاقتصادية الرومانية - الليبية قوية، مشيرا إلى أن ليبيا كانت خلال العام 2011 سادس الدول في قائمة رومانيا للتعاملات الاقتصادية عالميا.

بدوره قال دريبيل إن الزيارة تأتي لتسهيل الحركة التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق شراكة في المجالات كافة.