في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

طالب ممثلو الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية بعدم عودة شبح الحروب في ليبيا عامة، وطرابلس خاصة، داعين إلى إجراء انتخابات برلمانية في أسرع وقت، وعدم التمديد لمراحل انتقالية جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، حسب بيان إدارة التوجيه المعنوي بالجيش على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة زيارات لممثلي الحراك مع عدد من القيادات السياسية والعسكرية، لبحث حل للوضع الراهن.

من جانبه، أكد الحداد أن المؤسسة العسكرية «لن ترضى الذل لأهلنا ووطننا، ولا تزال على عهد التضحية والفداء، وستكون سدا منيعا لكل التهديدات، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، وستدعم مطالبهم المشروعة».

ويضم الحراك، عمداء بلديات، وممثلين عن مجالس الحكماء والأعيان والمجالس الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشايخ القبائل، وروابط أسر الشهداء والمفقودين والجرحى، والمهجرين والنازحين، ومرشحي الانتخابات البرلمانية.

لقاء الحداد مع أعضاء بالحراك الداعم للانتخابات البرلمانية.

لقاء الحداد مع أعضاء بالحراك الداعم للانتخابات البرلمانية.