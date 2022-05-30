Atwasat

رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء الزويتينة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 12:37 مساء
رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء الزويتينة
ميناء الزويتينة النفطي، (أرشيفية: مؤسسة النفط)
alwasat radio

نفى رئيس اتحاد عمال النفط والغاز، سعد دينار، صحة المتداول حول تهريب شحنة من خام النفط عبر ميناء الزويتينة خلال الأيام الماضية.

وقال إن الشحنة صدرت عن الميناء بشكل رسمي، وبعلم المؤسسة الوطنية للنفط، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، اليوم الإثنين.

وفي الثامن من مايو، أعلنت إدارة ميناء الزويتينة إنهاء إجراءات تسفير ناقلة الخام «إم تي سيستار» بعد شحنها بـ600 ألف برميل في اتجاه إيطاليا، مشيرة إلى أن العاملين في الميناء قاموا بشحن وتصدير مليون برميل نفط خام على متن الناقلة «ميلوس 21» إلى الصين، مطلع مايو.

الإغلاق في ميناءي الزويتينة والبريقة فقط
وأكد دينار أن الإغلاقات التي يشهدها قطاع النفط في ليبيا تقتصر على ميناءي الزويتينة والبريقة، بينما تعمل بشكل طبيعي موانئ الحريقة ورأس لانوف والسدرة في المنطقة الوسطى.

وأضاف أن الإنتاج النفطي وصل في العام 2011 إلى نحو مليون و600 ألف برميل يوميا، لكنه بدأ في التراجع عقب الإغلاقات والحروب التي شهدتها ليبيا منذ العام 2014 وحتى اليوم؛ بسبب عدم توفير الميزانية اللازمة للصيانة الدورية.

- عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا
- ميناء الزويتينة: شحن 600 ألف برميل نفط على متن ناقلة متجهة لإيطاليا
- مجموعة في الزويتينة تعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية
- المؤسسة الوطنية للنفط تعلن «رفعا موقتا» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة
- مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» في ميناء البريقة

وفي 11 مايو أعلنت مجموعة وصفت أنفسها بـ«قبائل ونشطاء وسكان وأعيان منطقة الهلال النفطي»، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية في منطقة الهلال النفطي، لحين تنفيذ مطالبهم، التي أفصحوا عنها بداية تحركهم شهر أبريل الماضي، وهي «التوزيع العادل للموارد النفطية، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة، وإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة

«الحرية والخوف».. جذور نشأة ثقافة السلاح في الولايات المتحدة
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج

تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

الشرطة الفرنسية تعتقل 68 شخصاً في باريس بسبب أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا

«يونسيف» تبدي استعدادها لتدريب المعلمين ورفع جودة التعليم في ليبيا
البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة

البريطانيون يتدفقون على مراكز توزيع الإعانات الغذائية بسبب غلاء المعيشة
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟

هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط متهمين بسرقة محلين في القره بوللي
ضبط متهمين بسرقة محلين في القره بوللي
إعدام 1980 صندوق حلوى في طبرق لاحتوائها على مواد مسرطنة
إعدام 1980 صندوق حلوى في طبرق لاحتوائها على مواد مسرطنة
بليحق: بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت
بليحق: بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت
رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء الزويتينة
رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء الزويتينة
في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح الحرب
في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
لافروف يهاجم «نفاق الغرب» بخصوص ليبيا
لافروف يهاجم «نفاق الغرب» بخصوص ليبيا...
الداخلية تحصل على تعويضات التأمين عن طائرات تضررت خلال 2014
الداخلية تحصل على تعويضات التأمين عن طائرات تضررت خلال 2014...
الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية...
في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية يطالب بتجنيب طرابلس شبح الحرب
في لقاء مع الحداد.. الحراك الداعم للانتخابات البرلمانية ......
رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء الزويتينة
رئيس اتحاد عمال النفط يوضح حقيقة تهريب شحنة من ميناء ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط