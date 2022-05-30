بليحق: بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بدء توافد المشاركين في اجتماع سرت المقرر غدا الثلاثاء.

وقال بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمقر ديوان المجلس في المدينة، سيتناول مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، قبل البت فيه من مجلس النواب الفترة المقبلة.

وأكد أن ما سيعقد اجتماع وليس جلسة للمجلس، وسيحضره رئاسة مجلس النواب، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، ورئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، ووزير التخطيط والمالية أسامة سعد حماد، وممثلون عن عدد من المؤسسات ذات العلاقة «مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المُحاسبة، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة مكافحة الفساد».

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وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.