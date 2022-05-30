إعدام 1980 صندوق حلوى في طبرق لاحتوائها على مواد مسرطنة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أعدمت الغرفة الأمنية المشتركة طبرق نحو 1980 صندوق «حلوى مشكلة للأطفال»، لاحتوائها على مواد مسرطنة وخطرة على صحة الإنسان.

وجرى إحراق تلك الكمية، أمس الأحد، قرب بوابة وادي السهل من قبل وحدة الدعم والدوريات بالحرس البلدي التابعة للغرفة.

وقال عضو الغرفة، نقيب أيمن محمد فضيل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن شحنة الحلوى هُرِّبت من مصر، ودخلت إلى البلاد دون أي أوراق على شاحنة كبيرة.

وحضر عمليات الإعدام وكيل النيابة العامة بطبرق، وعضو الغرفة الأمنية نقيب أيمن محمد، وآمر مكتب جهاز الأمن الداخلي عقيد عبدالسلام الغرياني وأعضاء الأجهزة الأمنية المكلفين على بوابة وادي السهل.

إحراق الحلوى لاحتوائها على مواد مسرطنة.

إحراق الحلوى لاحتوائها على مواد مسرطنة.