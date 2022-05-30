ضبط متهمين بسرقة محلين في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم مركز شرطة الرواجح شخصين تورطا في سرقة محلين في محلة الخوالق بالقره بوللي.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن ببلاغ إلى مديرية أمن القره بوللي بسرقة مبلغ ألفي دينار من محل لبيع أعلاف الحيوانات يملكه، إضافة إلى 130 دينارا من محل آخر لبيع السلع الغذائية مواد التنظيف، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتمكن أعضاء التحري في المركز من ضبط المتهمين في الواقعة، بعد البحث وجمع المعلومات، حيث اعترفا بما نُسب إليهما، ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُبلغت النيابة العامة.