«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل شحات الليلة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرؤية ستكون متوسطة على ساحل شحات الليلة لاحتمال ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحلي الخمس ومصراتة، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.