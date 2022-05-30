Atwasat

بوجواري يبحث مع «ليبيا نفط» تدابير الأمن والسلامة في محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 10:54 صباحا
بوجواري يبحث مع «ليبيا نفط» تدابير الأمن والسلامة في محطات الوقود
لقاء بوجواري مع رئيس شركة ليبيا نفط، 29 مايو 2022، (بلدية بنغازي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس مجلس الإدارة بشركة ليبيا نفط لتوزيع المُشتقات النفطية عمر الشامخ، التقيد بالمواصفات والمعايير المُتعلقة بالأمن والسلامة في محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، منعا لوقوع الحوادث.

وتناول اللقاء، الذي عقد أمس الأحد، تحديد توقيت تزويد المحطات بالوقود خاصة الواقعة داخل المدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما اتفق على ترتيب لقاء عام يضم جميع الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع الوقود، وشركة البريقة لتسويق المُشتقات النفطية، وهيئة السلامة الوطنية، والجهات الأمنية المُختصة، للعمل على إلزام الجهات المعنية في القطاع العام والخاص بالتقيد بالاشتراطات والمعايير الفنية المُتبعة في هذا الشأن.

ووجه بوجواري بتنفيذ جولات مُتابعة والتفتيش على جميع محطات توزيع الوقود وشاحنات النقل، وتكثيف برامج التوعية للعاملين في هذا المجال، حرصا على تحقيق الأمن والسلامة العامة في هذه المرافق.

حريق محطة وقود في بنغازي
وفي 24 مايو الجاري، اندلع حريق في محطة الوقود المالطي بمدينة بنغازي، خلال تفريغ حمولة شاحنة وقود التي طالتها النيران أيضًا، وسارع سائقها عبدالله المجبري بإخراجها بعيدًا لتجنُّب انفجارها داخل المحطة.

- حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
- بلدية بنغازي: حصر أضرار حريق محطة وقود المالطي
- الليبيون يحتفون ببطولة المجبري.. أنقذ بنغازي من كارثة محققة

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، لكنه أتى بالفعل على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل وقوع ضحايا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟

هل صُنع جدري القرود «بيولوجيا»؟
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: المطالب الفئوية في ليبيا.. الأسباب والمظاهر
شاهد في «وسط الخبر»: المطالب الفئوية في ليبيا.. الأسباب والمظاهر
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
تفعيل 10 آبار مقفلة بحقول الواحة لرفع الإنتاج
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: قتلى أمام الملأ.. هل بقي للأمن معنى؟
شاهد «نسخة إلى الرأي العام»: قتلى أمام الملأ.. هل بقي للأمن معنى؟
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل شحات الليلة بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل شحات الليلة بسبب الضباب...
بوجواري يبحث مع «ليبيا نفط» تدابير الأمن والسلامة في محطات الوقود
بوجواري يبحث مع «ليبيا نفط» تدابير الأمن والسلامة في محطات ......
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب والجنوب
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الغرب ......
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: القانون 59 يكبل عمل البلديات
طالب بحكم محلي وليس إدارة محلية.. أبوعزوم اللافي لـ«الوسط»: ......
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق
سرقة أسلاك كهرباء بطول 3400 متر في 3 مناطق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط