شاهد في «وسط الخبر»: المطالب الفئوية في ليبيا.. الأسباب والمظاهر

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، قضية المطالب الفئوية في ليبيا، باعتبارها تعبيرًا عن كسر حالة الخوف، بينما في المقابل تؤدي إلى إرهاق اقتصاد الدولة، المتأثر بطبيعة الحال بالأزمة السياسية في البلاد.

يأتي هذا على ضوء تصاعد أزمة «القرار 326» مع استمرار احتجاجات موظفي الشؤون المحلية ضد القرار الذي يقضي بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي.

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إجراءات زيادة المرتبات

كما استعرضت الحلقة دعوة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، وزارات الداخلية، والصحة، والتعليم العالي والبحث العالمي، والتعليم التقني والفني، إلى سرعة تشكيل فريق من المختصين بكل وزارة لإتمام إجراءات المطابقة بشأن تسوية أوضاع مرتبات موظفيها، إعمالًا بأحكام قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014.