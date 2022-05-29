دبلوماسي إيطالي يؤكد أهمية الشراكة مع ليبيا في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد دبلوماسي إيطالي أهمية التعاون والتنسيق في دعم القطاع الخاص الليبي، من خلال تنظيم فعاليات ومعارض مشتركة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، وعقد شراكة لدعم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة الاستثمار وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة حسن الديباني، الأحد، مع القنصل الإيطالي كارلو بانوري بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بمقر الغرفة، وذلك للتباحث حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون التجاري وتعزيز سبل تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصنعة.

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وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال، والمقترحات التي من شأنها حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات، كما جرى التطرق إلى دور غرفة درنة في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في المنطقة التي تمتلك كل المقومات لتحقيق التنمية بمشاركة القطاع الخاص مع الشركات الإيطالية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

حضر اللقاء نائب عميد بلدية، ومدير مكتب مراقبة الاقتصاد، ومدير مكتب مراقب الصناعات والمعادن، ومدير مكتب مراقب الزراعة ومدير عام ميناء درنة البحري ومدير عام مطار مرتوبة درنة.

القنصل الإيطالي كارلو بانوري خلال جولة في درنة (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

غرفة التجارة والصناعة والزراعة درنة تجتمع بالقنصل الإيطالي كارلو بانوري (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

القنصل الإيطالي كارلو بانوري خلال جولة في درنة (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)