شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على الحراك المرتبط بمسألة جمع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة، وإعادة الدمج، في ظل مخاوف من توترات أمنية يمكن أن تنشب نتجية الأزمة السياسية المعقدة.

وتناقش الحلقة ما وراء الاجتماعات الأخيرة لممثلين عسكريين عن غرب ليبيا وشرقها خارج البلاد، من بينها المشاركة في جلسة حوارية في الثاني عشر من الشهر الجاري بمدينة موترو السويسرية، نظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف، ثم اجتماع الثلاثاء الماضي 24 مايو في المغرب، وأخيرًا الورشة التي نظمتها وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مركز طليطلة الدولي للسلام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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ومن أجل استقراء هذه التداعيات، تحدث خلال الحلقة كل من آمر التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، خالد محجوب ووزير الداخلية السابق فوزي عبدالعالي، والمحلل المختص في الشؤون الأمنية والسياسية هيثم الورفلي.