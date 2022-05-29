القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، على أن مصلحة الأحوال المدنية «يجب أن تكون تحت الرقابة محافظة على أمن البلاد ولكي لا يكون هناك أي اختراق»، مؤكدًا أن ذلك «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وفي مقدمتها مسؤولو مصلحة الأحوال المدنية»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القطراني، اليوم الأحد، مع مديري فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

دور مصلحة الأحوال المدنية

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء جرى خلاله مناقشة «أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية باعتباره يتعلق بالأمن القومي للبلاد»، مضيفًا أن القطراني أكد خلال اللقاء على «أهمية التماسك داخل السجل المدني من حيث الإجراءات والتدقيق في المستندات».

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الدبيبة يجتمع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية

وفي طرابلس، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن، وذلك لمناقشة تحديث «قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة»، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

وتزامن الاجتماع مع وقفة نظمها عدد من موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الأحوال المدنية في طرابلس للاحتجاج على قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (326) بشأن نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، للمطالبة بإلغاء القرار.

لكن الدبيبة طمأن الموظفين خلال لقائه عددًا منهم بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية»، موضحًا أن «نقل بعض الاختصاصات المحلية لا بُد أن يجري عن طريق الإدارة المحلية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

مديرو فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر خلال اجتماعهم مع القطراني، الأ؛د 29 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)