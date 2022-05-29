Atwasat

القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 09:39 مساء
القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد
اجتماع القطراني مع مديري فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر. (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، على أن مصلحة الأحوال المدنية «يجب أن تكون تحت الرقابة محافظة على أمن البلاد ولكي لا يكون هناك أي اختراق»، مؤكدًا أن ذلك «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدولة وفي مقدمتها مسؤولو مصلحة الأحوال المدنية»، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القطراني، اليوم الأحد، مع مديري فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

دور مصلحة الأحوال المدنية
وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء جرى خلاله مناقشة «أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الأحوال المدنية باعتباره يتعلق بالأمن القومي للبلاد»، مضيفًا أن القطراني أكد خلال اللقاء على «أهمية التماسك داخل السجل المدني من حيث الإجراءات والتدقيق في المستندات».

- الدبيبة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية ويطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية
- أزمة «القرار 326» تتصاعد .. وموظفو الشؤون المحلية يعلنون الإضراب

الدبيبة يجتمع مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية
وفي طرابلس، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن، وذلك لمناقشة تحديث «قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة»، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

وتزامن الاجتماع مع وقفة نظمها عدد من موظفي الشؤون المحلية بمصلحة الأحوال المدنية في طرابلس للاحتجاج على قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم (326) بشأن نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، للمطالبة بإلغاء القرار.

لكن الدبيبة طمأن الموظفين خلال لقائه عددًا منهم بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية»، موضحًا أن «نقل بعض الاختصاصات المحلية لا بُد أن يجري عن طريق الإدارة المحلية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

مديرو فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر خلال اجتماعهم مع القطراني، الأ؛د 29 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
مديرو فروع السجل المدني في بنغازي ودرنة والمرج والجبل الأخضر خلال اجتماعهم مع القطراني، الأ؛د 29 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع الجماهير بلقب دوري أبطال أوروبا
أحد أعرق الفرق الإنجليزية.. نوتنغهام فورست يعود إلى «البريميرليغ» بعد غياب 23 عاما

أحد أعرق الفرق الإنجليزية.. نوتنغهام فورست يعود إلى «البريميرليغ» بعد غياب 23 ...
الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود

الإمارات تسجل ثلاث إصابات جديدة بجدري القرود
ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟

ما أسباب تمسك المجر برفض حظر النفط الروسي؟
صلاح ومحرز ضمن فريق الأحلام بدوري الأبطال.. وصحف إسبانيا تتغني بالملكي

صلاح ومحرز ضمن فريق الأحلام بدوري الأبطال.. وصحف إسبانيا تتغني بالملكي
بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات

ارتفاع إصابات «كورونا» في أميركا.. وكاليفورنيا تسجل أكبر عدد حالات
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»

الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

كورتوا يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتفق مع ديبي على وقف ظاهرة انتشار السلاح.. المنفي يعلق على «اشتباكات الذهب» التشادية
اتفق مع ديبي على وقف ظاهرة انتشار السلاح.. المنفي يعلق على ...
«يونسيف» تبدي استعدادها لدعم وزارة التربية والتعليم ودعم المعلمين الليبيين
«يونسيف» تبدي استعدادها لدعم وزارة التربية والتعليم ودعم المعلمين...
إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها
إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها
القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد
القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ ...
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
دبلوماسي إيطالي يؤكد أهمية الشراكة مع ليبيا في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة
دبلوماسي إيطالي يؤكد أهمية الشراكة مع ليبيا في قطاعات ......
كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟
كيف ينجح برنامج جمع السلاح ودمج المقاتلين في ليبيا؟...
الاتفاق على التسويات المالية لاستكمال العمل بخط كهرباء أوباري - الفجيج
الاتفاق على التسويات المالية لاستكمال العمل بخط كهرباء ......
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن
شاهد في «هذا المساء»: التشكيلات العسكرية.. صداع ليبيا المزمن...
القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة للحفاظ على أمن البلاد
القطراني: مصلحة الأحوال المدنية يجب أن تكون تحت الرقابة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط