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«يونسيف» تبدي استعدادها لدعم وزارة التربية والتعليم ودعم المعلمين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 08:11 مساء
«يونسيف» تبدي استعدادها لدعم وزارة التربية والتعليم ودعم المعلمين الليبيين
اجتماع مع نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» في ليبيا كريستينا بروجولو. (وزارة التربية والتعليم)
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أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» استعدادها لتقديم الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم، وتدريب المعلمين والرفع من جودة التعليم في ليبيا، من خلال تقديم الاستشارات اللازمة للوزارة، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك على لسان نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» في ليبيا كريستينا بروجولو خلال اجتماعها مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، بحضور مستشار الوزير عبدالسلام الصغير، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم علي الوافي ومدير مكتب التعاون الدولي صالح محمود، فيما حضر عن المنظمة، مستشار التعليم حسين العالم، واختصاصية التعليم إريكا أيازي وموظفة التعليم أمل مركوس.

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وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتهاعلى «فيسبوك» إن لقاء المقريف وبروجولو بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة «يونسيف» التي تتضمن دعم قطاع التعليم، إضافة إلى برامج المنظمة في ليبيا، والتي تركز على التعليم المدمج، وتدريب المعلمين، والتنمية المستدامة في التعليم، والتعلم عن بُعد وتأثيره على التعليم.

المقريف يشيد بجهود «يونسيف» في ليبيا
وثمّن وزير التربية والتعليم موسى المقريف في معرض حديثه خلال الاجتماع دور وجهود منظمة «يونسيف»، مؤكدًا اهتمامه بالتواصل مع المنظّمة في شتى المجالات لخلق تعاون أكبر، مستعرضًا ما جرى التوصل إليه بشأن التعلم عن بُعد، مؤكدًا تطلعه إلى أن تشمل برامج المنظمة في مجال التعليم كامل التراب الليبي.

وأشاد المقريف خلال الاجتماع بالتواصل «الجيد» لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، وما حققه من نتائج مثمرة، في تطوير المعلم والرفع من كفاءته.

اجتماع مع نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» في ليبيا كريستينا بروجولو. (وزارة التربية والتعليم)
اجتماع مع نائب الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» في ليبيا كريستينا بروجولو. (وزارة التربية والتعليم)
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