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في أول بيان.. الكونغرس الوطني لشباب الطوارق يطالب بتمثيل فعلي في الحكومات والحوار الليبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 29 مايو 2022, 06:43 مساء
في أول بيان.. الكونغرس الوطني لشباب الطوارق يطالب بتمثيل فعلي في الحكومات والحوار الليبي
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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طالب الكونغرس الوطني لشباب الطوارق، بضرورة تحقيق «تمثيل فعلي» لمكون الطوارق في الحكومات القادمة وكذلك في المشاركة بأي حوار ليبي قادم، إضافة إلى تسوية أوضاع المقيدين بالسجلات الموقتة من الطوراق بصورة عاجلة.

جاء ذلك في أول بيان أصدره التجمع الجديد لشباب الطوارق الذي أعلن تأسيسه في منطقة جرمة الأثرية ببلدية الغريفة في وادي الحياة جنوب غرب ليبيا، أمس السبت.

إعادة النظر في تشكيل الإدارات العليا والسفارات والاستثمارات
كما دعا الكونغرس الوطني لشباب الطوارق في بيانه الذي تلقته «بوابة الوسط» إلى «إعادة النظر فى تشكيل الإدارات العليا والسفارات واستثمارات الدولة الليبية فى الخارج بشكل منصف يراعى فيه كافة شرائح المجتمع الليبي».

- محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق
- لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب الطوارق
- أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

واستضافت محلة جرمة الأثرية، ببلدية الغريفة، أمس السبت، فعاليات الملتقى الأول لمبادرة «لم الشمل» لشباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، بحضور شباب الطوارق من مختلف مناطق ليبيا، وذلك بإحدى قاعات صندوق التضامن فرع أوباري.

مكونات الكونغرس الوطني لشباب الطوارق في ليبيا
واستعرض الملتقى ما قامت به اللجنة التحضيرية، ولجان التواصل المنبثقة عن المبادرة من عمل وزيارات لمختلف مناطق الطوارق فى ليبيا؛ إذ جرى الإعلان واعتماد جسم يمثل كافة شباب الطوارق في ليبيا، تحت مسمى «الكونغرس الوطني لشباب إيموهاق الطوارق ليبيا».

ويتكون الجسم الجديد لشباب الطوارق من غرفتين الأولى تشريعية وتضم 90 عضوًا يمثلون شباب الطوارق فى ليبيا والغرفة الثانية المجلس التنفيذي، الذي يضم في عضويته 22 عضوًا، بحسب ما أكده عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، إكلي شكاء في تصريح إلى «بوابة الوسط».

و«لم الشمل» هي مبادرة إصلاحية خيرية أطلقتها مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الطوارق بمدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، في 17 أبريل الماضي، بهدف إصلاح البيت الداخلي، والتواصل مع مختلف المجالس الاجتماعية والشبابية التابعة للطوارق بمختلف انتماءاتهم السياسية.

الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاق»، 28 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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