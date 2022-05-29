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العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 05:35 مساء
العبدلي يؤكد عدم طرح الأحمال في البلدية المتعاونة مع شركة الكهرباء
اجتماع العبدلي مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء المهندس وئام العبدلي، عدم طرح أحمال في البلدية التي تتعاون مع الشركة وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن الأحمال، مهيبًا بكافة البلديات أن تحذو حذو بلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل الهدر في استهلاك الطاقة المكلفة.

واجتمع العبدلي، ظهر اليوم الأحد، مع عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي. وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «حزمة من الإجراءات التي من شأنها التقليل من ساعات طرح الأحمال وصولًا إلى القضاء عليه داخل البلدية».

إجراءات توعوية للحد من الاستهلاك المفرط للكهرباء
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن اجتماع العبدلي وعميد بلدية أبوسليم يأتي «بناء على الاتفاق بين الشركة العامة للكهرباء ووزارة الحكم المحلي»، موضحة أنه «وحسب الاتفاق ستأخذ البلدية جملة من الإجراءات التوعوية والإرشادية للحد من الاستهلاك المفرط».

- عودة طرح الأحمال للكهرباء في سرت وضواحيها

وأضافت الشركة أن رئيس مجلس الإدارة وئام العبدلي أكد خلال الاجتماع «على عدم طرح أحمال للبلدية المتعاونة في حالة التقيد بالخطة الموضوعة»، وأهابت إدارة الشركة بكافة البلديات «للحذو ببلدية أبوسليم خدمة للمواطن وتقليل هذا الهدر في الطاقة المكلفة».

ونوهت بلدية أبوسليم من جانبها عبر صفحتها على «فيسبوك» بعقد اجتماع موسع غدًا الإثنين بديوان البلدية برئاسة العميد عبدالرحمن الحامدي مع الجهات ذات العلاقة الأمنية والخدمية والضبطية، وذلك من أجل وضع خطة عمل لضبط المخالفين والتقليل من الهدر للطاقة المكلفة.

عودة طرح الأحمال للكهرباء
وعاد طرح الأحمال بالشبكة العامة للكهرباء في عدة مناطق متأثرة بزيادة معدلات الاستهلاك مع دخول فصل الصيف، وعدم اكتمال المشروعات الاستراتيجية التي تعول عليها الشركة العامة للكهرباء لسد النقص الحاصل في توليد الكهرباء.

وتأمل الشركة العامة للكهرباء إنجاز العمل بعدد من محطات التوليد في كل من غرب طرابلس وطبرق ومصراتة وإدخالها إلى الخدمة خلال الفترة المقبلة للتغلب على العجز الحاصل في توليد الطاقة وتقليص عدد ساعات طرح الأحمال التي تؤرق المواطنين.

اجتماع العبدلي مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع العبدلي مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع العبدلي مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
اجتماع العبدلي مع عميد بلدية أبوسليم، الأحد 29 مايو 2022. (الشركة العامة للكهرباء)
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