خفر السواحل ينقذ 95 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ 95 مهاجرًا من عدة جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قارب خشبي.

وأوضح مكتب المراسم والإعلام أن عملية الإنقاذ نفذها زورق الدورية طراز «C7» التابع لجهاز حرس السواحل وأمن المواني برئاسة أركان القوات البحرية، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ جرت في منطقة المسؤولية الليبية.

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وأكد المصدر تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة فور إتمام عملية الإنقاذ، منوها بأن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

ولم يوضح مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية المنطقة التي شهدت عملية الإنقاذ.

المهاجرين الذين جرى انقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)

المهاجرين الذين جرى انقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية)