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الدبيبة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية ويطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 03:59 مساء
الدبيبة يناقش تحديث قاعدة البيانات وملف الجنسية ويطمئن موظفي مصلحة الأحوال المدنية
اجتماع الدبيبة مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بديوان رئاسة الورزاء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (حكومتنا)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه ظهر اليوم الأحد مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن، تحديث قاعدة البيانات «قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة»، كما طمأن موظفي المصلحة بشأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اجتماع الدبيبة مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية خُصِّص «لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها» و«مناقشة عدد من الملفات، منها تحديث قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة».

تبعية الملفات الوظيفية والإجراءات المالية لموظفي مصلحة الأحوال المدنية
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة التقى بعد ذلك عددًا من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

- أزمة «القرار 326» تتصاعد .. وموظفو الشؤون المحلية يعلنون الإضراب

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة «طمأن موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية»، موضحًا أن «نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد أن يتم عن طريق الإدارة المحلية».

موظفو الأحوال المدينة يحتجون على نقل تبعيتهم إلى وزارة الحكم المحلي
واحتج موظفو الشؤون المحلية بمصلحة الأحوال المدنية على قرار الحكومة رقم (326) بشأن نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، ونظموا اليوم وقفة أمام المقر الرئيسي للمصلحة في طرابلس للمطالبة بإلغاء القرار.

وفي منشورات وتسجيلات مصورة على صفحات تواصل اجتماعي ليبية، قال المحتجون إن «القرار 326» «يضر بأكثر من 35 ألف موظف» يعملون بمكاتب الشؤون المحلية في ليبيا، ويحرمهم من «زيادة المرتبات التي ستشمل العاملين بمصلحة الأحوال المدنية».

ووصف المحتجون «القرار 326» بأنه «قرار غير مدروس»، وقالوا إن الوزارة التي تقرر ضمهم إليها «وزارة وليدة... تفتقر إلى أبسط الإمكانات».

رئيس مصلحة الأحوال المدنية خلال اجتماعه مع الدبيبة بديوان رئاسة الورزاء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (حكومتنا)
رئيس مصلحة الأحوال المدنية خلال اجتماعه مع الدبيبة بديوان رئاسة الورزاء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بديوان رئاسة الورزاء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية بديوان رئاسة الورزاء في طرابلس، الأحد 29 مايو 2022. (حكومتنا)
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