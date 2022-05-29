الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل سرت، بينما تكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.