الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر هادئًا إلى خفيف الموج، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على ساحل سرت، بينما تكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• الرياح غربية على ساحل شحات، بينما تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
تعليقات