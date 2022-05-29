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لجنة العقوبات الدولية تمنح زوجة القذافي ونجليه إذن سفر إنساني صالح لـ 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 10:57 صباحا
لجنة العقوبات الدولية تمنح زوجة القذافي ونجليه إذن سفر إنساني صالح لـ 6 أشهر
صفية فركاش وعائشة ومحمد القذافي، (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت لجنة  العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، التابعة لمجلس الأمن الدولي، منح إذن سفر إنساني صالح لمدة ستة أشهر لزوجة القذافي صفية فركاش وابنيه محمد وعائشة، على أن تلتزم الدول التي يزورونها بإخطار مجلس الأمن بوصولهم أراضيها خلال 48 ساعة.

وقالت اللجنة في قرار اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إن هذا الإذن يسري اعتبارًا من الأربعاء المقبل (1 يونيو) ويسري إلى 30 نوفمبر المقبل، عملًا بالفقرة 16 (أ) من القرار 1970 (2011).

وأجاز قرار لجنة العقوبات لزوجة القذافي ونجليه، سفرًا غير محدود لأغراض إنسانية خلال الإطار الزمني المذكور. وقالت: «يجب تقديم معلومات السفر من قبل الأفراد المذكورين أعلاه لأغراض إعلامية للجنة قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر»، وأضاف البيان: «يمكن للجنة أن تنظر في تمديد أو تجديد الإعفاء، إذا اقتضت الظروف ذلك. وأي قرار في المستقبل سيؤخذ في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة.

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وطلبت اللجنة من أي دولة (دول) تسمح لزوجة ونجلي القذافي بالسفر إلى أراضيها أو عبرها، إخطار اللجنة بما يوضح تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة. على أن يكون في غضون ثماني وأربعين ساعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيها.

ويوم الخميس، قال رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي، تيرومورتي، إن اللجنة تلقت إخطارًا بالسفر من صفية فركاش زوجة العقيد القذافي من القاهرة إلى سلطنة عمان، وذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

ولم يكن هذا هو الإعفاء الأول، ففي ديسمبر الماضي، وافقت لجنة الجزاءات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي على تجديد منح كلًا من عائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي، وصفية فركاش زوجة العقيد معمر القذافي ، مدرجين على قائمة العقوبات الدولية، إعفاء سفر إنسانيًا صالحًا لمدة ستة أشهر.

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