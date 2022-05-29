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«أجوكو» تعلن انتهاء أعمال صيانة جديدة في حقل النافورة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 10:11 صباحا
«أجوكو» تعلن انتهاء أعمال صيانة جديدة في حقل النافورة
عاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة.، (أجوكو)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة. 

وحسب الشركة، فقد استمر عمل وحدة صيانة الأنابيب بمنسقة الصيانة حقل النافورة لمدة ثلاثة أيام متواصلة مع اتباع كافة إجراءات السلامة.

- إنهاء المرحلة الثانية من توصيل خط تصريف لخزان الزيت الخام بحقل النافورة 
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وهذه هي البئر الثامنة عشرة التي تم تحويرها من قبل وحدة صيانة الأنابيب في منطقة التعاقد (91)، التي تقع ضمن آبار جرى تغييرها من نظام الرفع بالغاز إلى نظام المضخات الغاطسة.

وفي 4 مايو، أعلنت إدارة حقل النافورة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، الانتهاء من المرحلة الثانية لتوصيل ولحام خط التصريف لخزان الزيت الخام بالمحطة رقم (3) بالحقل من قبل وحدة صيانة الأنابيب، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

عاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة.، (أجوكو)
عاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة.، (أجوكو)
عاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة.، (أجوكو)
عاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» انتهاء أعمال التحوير للبئر (G292) بالمحطة (4) بمنطقة التعاقد (91) النافورة - أوجلة.، (أجوكو)
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