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الطقس: أجواء معتدلة على شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 09:32 صباحا
الطقس: أجواء معتدلة على شمال ليبيا
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 29 مايو 2022. (أرشيفية)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء معتدلة اليوم على مناطق الشمال، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا غدًا على المناطق الغربية. 

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق الغربية.
الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 31 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا من يوم غد.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 28 و33 درجة مئوية، وتكون مرتفعة اليوم على طبرق وجالو والجغبوب، إذ تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل اعتدالًا غدًا.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا شرقية فجنوبية شرقية نشطة أحيانًا، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا. 

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 3 و42 درجة مئوية.

الطقس: أجواء معتدلة على شمال ليبيا
الطقس: أجواء معتدلة على شمال ليبيا
الطقس: أجواء معتدلة على شمال ليبيا
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