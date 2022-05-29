Atwasat

بنغازي: خطة أمنية لمواجهة ظاهرة التسول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 01:55 صباحا
بنغازي: خطة أمنية لمواجهة ظاهرة التسول
جانب من الاجتماع الذي عقد بمديرية أمن بنغازي لموجهة ظاهرة التسول، 28 مايو 2022. (المديرية)
alwasat radio

عقدت مديرية أمن بنغازي اجتماعا لمواجهة ظاهرة التسول، مشيرة إلى وضع خطة محكمة للقضاء على الظاهرة التي انتشرت في ميادين وشوارع المدينة.

عقد الاجتماع، السبت، بمقر الغرفة الأمنية بنغازي برئاسة رئيس الغرفة العميد نوري الساعدي، وبحضور رئيس غرفة العمليات الرئيسية العقيد سالم الهدار، والمسؤول بالإدارة العامة للدعم المركزي العقيد رمضان المقصبي.

كما شارك في اللقاء الرائد معتز زقلام، من جهاز الظواهر السلبية، ومعاون قسم شرطة النجدة المقدم جمعة بلال، ورئيس قسم التمركزات الأمنية الرائد عمر البشتي، ورئيس وحدة الشرطة النسائية النقيب فوزية الحسناوي.

- منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس
- بالصور.. ضبط عصابات تسول في بنغازي
- «مخدرات وأطفال وملابس عسكرية».. اعترافات عصابة متسولين بعد سقوطها في بنغازي

بنغازي.. عصابات التسول تكسب أموالا طائلة 
وقالت المديرية إن اللقاء انتهى إلى ضع خُطة مُحكمة للقضاء على ظاهرة التسول والتي لُوحظ إنتشارها في بنغازي.

وفي أوقات سابقة، قالت المديرية إن المتسولين ينتمون إلى عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري وتنشط في المناسبات، كما أن من يقفون ورائهم يجنون أموالا طائلة، فضلا عن أنهم ينتمون لمختلف الجنسيات. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يدعو لـ«تعزيز الحوار» في أفريقيا لمواجهة تغيير الحكومات بشكل غير دستوري
المنفي يدعو لـ«تعزيز الحوار» في أفريقيا لمواجهة تغيير الحكومات ...
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الإرهاب مرض ينخر في جسد القارة من ليبيا إلى الصومال
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: الإرهاب مرض ينخر في جسد القارة من ...
المنفي بعد لقائه الجرندي: الموقف التونسي من ليبيا «متزن وداعم للتوافق»
المنفي بعد لقائه الجرندي: الموقف التونسي من ليبيا «متزن وداعم ...
الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
الأرصاد: تراجع الحرارة بالشمال الشرقي باستثناء طبرق والمناطق الحدودية غدا
الأرصاد: تراجع الحرارة بالشمال الشرقي باستثناء طبرق والمناطق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
بنغازي: خطة أمنية لمواجهة ظاهرة التسول
بنغازي: خطة أمنية لمواجهة ظاهرة التسول...
تشييع جثمان أحد أفراد مديرية أمن طرابلس (صور)
تشييع جثمان أحد أفراد مديرية أمن طرابلس (صور)...
السيسي في حضور وزير الرياضة بـ«حكومة الوحدة»: يجب مواجهة الانحرافات الفكرية
السيسي في حضور وزير الرياضة بـ«حكومة الوحدة»: يجب مواجهة ......
الأرصاد: تراجع الحرارة بالشمال الشرقي باستثناء طبرق والمناطق الحدودية غدا
الأرصاد: تراجع الحرارة بالشمال الشرقي باستثناء طبرق والمناطق......
الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط