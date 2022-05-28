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الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 10:36 مساء
الانتهاء من مراجعة الديون الليبية لصالح مستشفيين في تركيا
مشاركون في الاجتماع الذي عقدته السفارة الليبية في تركيا لمناقشة ملف ديون العلاج، 28 مايو 2022. (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، الانتهاء من مراجعة الديون الليبية المفترض سدادها لصالح اثنين من أصل خمسة من المستشفيات التركية.

وعقدت السفارة الليبية في تركيا اجتماعًا مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بالخارج، والمكتب التركي المكلف مراجعة الديون بحضور الملحق الصحي المكلف د.رضوان امبية، والمراقب المالي بالسفارة الأزهر كشير، حسب بيان للوزارة.

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دعوة ليبية لتسوية ملف الديون من أجل بدء مرحلة جديدة لعلاج المرضى
ودعا السفير الليبي مصطفى القليب إلى «الإسراع بعملية الانتهاء من مراجعة الديون المترتبة على سنوات سابقة حتى يتسنى حل كافة المشاكل العالقة بملف العلاج، والدخول في بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات للمساهمة في توفير العلاج والدواء للمرضى».

وقال مكتب مراجعة الديون إنه بصدد الانتهاء من مراجعة الثلاثة مستشفيات المتبقية. كما تطرق أعضاء لجنة تسديد الديون إلى الآليات التي اتبعها المكتب والمدة الزمنية لتقديم التقرير النهائي للنتائج، والمحددة بأسبوعين كحد أقصى.

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