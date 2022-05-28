المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت صباح اليوم السبت، أعمال القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مالابو بغينيا الاستوائية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي محمد المنفي.

وتناقش القمة في هذه الدورة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا. والخميس، وصل المنفي، إلى مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية للمشاركة في القمتين الاستثنائيتين لمجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. وكان في استقبال المنفي، رئيس وزراء جمهورية غينيا الاستوائية فرانسيسكو باسكوال أوباما، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وعلى هامش الزيارة، أجرى رئيس المجلس الرئاسي لقاءات مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ، ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والمغربي ناصر بوريطة.

المنفي خلال مشاركته في افتتاح القمة الاستثنائية السادسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، 28 مايو 2022. (المجلس الرئاسي)