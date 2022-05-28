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رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 01:55 مساء
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري خلال لقاء مع وفد من عدد الشركات المصرية.، 28 مايو 2022. (فيسبوك)
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التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري وفدًا من الشركات المصرية. 

وحسب الصفحة الرسمية للبلدية، بحث عميد البلدية مع الوفد «سُبل التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار وعلى وجه التحديد في مجال شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومجالات التقنية الخاصة بحركة المرور والإشارات المرورية».

- وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي 
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- رئيس المجلس التسييري لبنغازي: نسعى لتعاون مثمر مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية «استعداد البلدية للتعاون التام وتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات من إجراءات بما يحقق نتائج إيجابية وفعلية». واتفق الجانبان على عقد لقاءات مع الجهات الفنية المختصة للعمل على وضع إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين.

واختُتمت أمس فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي بمشاركة وفد الشركات المصرية. وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء، أن الوفد زار عددًا من مواقع المشاريع السكنية المتوقفة والمناطق المتضررة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي.

من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ووفد من عدد الشركات المصرية.، 28 مايو 2022. (فيسبوك)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ووفد من عدد الشركات المصرية.، 28 مايو 2022. (فيسبوك)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ووفد من عدد الشركات المصرية، 28 مايو 2022. (فيسبوك)
من لقاء رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ووفد من عدد الشركات المصرية، 28 مايو 2022. (فيسبوك)
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