«الليبية للاستثمار» تنجح في منع «جالولي» السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها نجحت في منع شركة جالولي السويسرية وشركائها من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية، على خلفية نزاع قانوني حدث منذ العام 2011.

وأوضحت المؤسسة، في رسم توضيحي، أنها «نجحت في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا».

تفاصيل النزاع القضائي مع جالولي

وتعود تفاصيل النزاع القضائي مع الشركة السويسرية إلى العام 2008، حين تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية مع «جالولي» السويسرية لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال.

ونشبت منازعات وخلافات قانونية بين الشركة والحكومة الليبية بين العامين 2011 و2016، حيث لجأت الشركة للتحكيم للمطالبة بتعويض مادي، ليصدر حكم تحكيمي من غرفة التحيكم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح جالولي وشركائها في العام 2018. ويصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمرًا لتنفيذ الحكم التحكيمي في العام نفسه.

وفي العام 2021، تسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار عددًا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، ورفضت المؤسسة تنفيذ الحجوزات على أصولها وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة بباريس، لتحكم المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.