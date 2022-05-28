Atwasat

«الليبية للاستثمار» تنجح في منع «جالولي» السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 01:49 مساء
«الليبية للاستثمار» تنجح في منع «جالولي» السويسرية من الحجز على أصولها في فرنسا
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها نجحت في منع شركة جالولي السويسرية وشركائها من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية، على خلفية نزاع قانوني حدث منذ العام 2011. 

وأوضحت المؤسسة، في رسم توضيحي، أنها «نجحت في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا». 

تفاصيل النزاع القضائي مع جالولي
وتعود تفاصيل النزاع القضائي مع الشركة السويسرية إلى العام 2008، حين تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية مع «جالولي» السويسرية لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال.

- شكشك يبحث إجراءات «الليبية للاستثمار» بشأن دعاوى قضائية 
- المنفي يبحث مع الحضيري ملف الاستثمارات الليبية في مصر
- تشديد أميركي على ضرورة ضمان بقاء مؤسسة الاستثمار «مستقلة» و«تقنية»

ونشبت منازعات وخلافات قانونية بين الشركة والحكومة الليبية بين العامين 2011 و2016، حيث لجأت الشركة للتحكيم للمطالبة بتعويض مادي، ليصدر حكم تحكيمي من غرفة التحيكم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح جالولي وشركائها في العام 2018. ويصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمرًا لتنفيذ الحكم التحكيمي في العام نفسه.

وفي العام 2021، تسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار عددًا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، ورفضت المؤسسة تنفيذ الحجوزات على أصولها وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة بباريس، لتحكم المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
رئيس «تسييري» بلدية بنغازي يلتقي وفدا من الشركات المصرية
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه أفريقيا
الحويج يدعو أصحاب الأعمال في تونس لتنظيم معارض مشتركة باتجاه ...
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي
المنفي يشارك في افتتاح أعمال القمة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد ...
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد ...
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح ......
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة والخراشيف
بلدية شحات تعلن نتيجة تحليل عينات مياه الشرب من المنصورة ......
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب الطوارق
محلة جرمة الأثرية تشهد بدء الملتقى الأول لمبادرة لم شباب ......
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا والمنطقة
تقرير أممي يحذر: استمرار وجود مرتزقة أجانب يهدد أمن ليبيا ......
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد بلدية مرادة
حكماء وأعيان يطالبون حكومة الدبيبة بالتراجع عن قرار وقف عميد......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط