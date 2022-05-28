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حرائق الصيف بدأت.. ألسنة النار تلتهم 800 نخلة في زلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 12:35 مساء
حرائق الصيف بدأت.. ألسنة النار تلتهم 800 نخلة في زلة
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لحرائق الأشجار في زلة بالجنوب الليبي 28 مايو 2022. (فيسبوك)
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قال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا إن حريقًا ضخمًا اندلع في منطقة زلة بالجنوب الليبي، والتهم أكثر من 800 نخلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت لقطات من مقطع مصور نشرته الصفحة الرسمية للمركز مشهد حرائق مزرعة نخيل في زلة، وسط حزن المواطنين نتيجة ضياع أرزاقهم. 

وتتجدد حرائق النخيل في عدد من الجنوب الليبي خصوصًا في مراده وغدامس في فصل الصيف، في مقابل عجز إمكانات الإطفاء الحكومية عن ملاحقة هذه الحرائق المتنقلة.

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لماذا تندلع الحرائق في الجنوب؟

وتقع بلدة زلة ضمن منطقة الجفرة، وعلى بُعد 750 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأرجع بعض المتابعين اندلاع تلك الحرائق إلى ارتفاع درجة الحرارة ورياح القبلي وبعض السلوكيات الخاطئة مثل رمي أعقاب السجائر أو ترك نيران دون إطفائها، وهي جملة الأسباب التي رجحوا أن تكون سببًا لنشوب الحرائق.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور لحرائق الأشجار في زلة بالجنوب الليبي 28 مايو 2022. (فيسبوك)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لحرائق الأشجار في زلة بالجنوب الليبي 28 مايو 2022. (فيسبوك)
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