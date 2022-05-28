الأرصاد تحذر من رياح شمالية غربية على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة مساء اليوم على ساحل رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• الرياح شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، يتحول إلى جنوبية غربية وشمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.