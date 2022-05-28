المنفي يبحث مع الجرندي تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين عثمان الجرندي، العلاقات بين البلدين، وسُبل تطويرها ودعمها.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الجمعة على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

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وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين، وتنسيق مواقف البلدين في مداولات القمة.