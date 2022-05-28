Atwasat

المنفي يبحث مع الجرندي تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي السبت 28 مايو 2022, 12:28 صباحا
المنفي يبحث مع الجرندي تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس
لقاء المنفي والجرندي، 27 مايو 2022، (الرئاسي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين عثمان الجرندي، العلاقات بين البلدين، وسُبل تطويرها ودعمها.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الجمعة على هامش أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

- المنفي يبحث مع ديبي دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد ومراقبة الحدود
- رئيس غينيا الاستوائية يؤكد للمنفي أهمية انضمام ليبيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي
- المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين، وتنسيق مواقف البلدين في مداولات القمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: «لا أساس» للاتهامات الموجهة لروسيا في ما يتصل بالأزمة الغذائية

بوتين: «لا أساس» للاتهامات الموجهة لروسيا في ما يتصل بالأزمة الغذائية
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
انطلاق بطولة كأس ليبيا للملاكمة بمدينة الخمس

انطلاق بطولة كأس ليبيا للملاكمة بمدينة الخمس
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
تهديدات بالقتل.. هل مزاعم أمبير هيرد حقيقية؟

تهديدات بالقتل.. هل مزاعم أمبير هيرد حقيقية؟
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا
بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا
كيف تستعد سرت لاستقبال حكومة باشاغا؟
كيف تستعد سرت لاستقبال حكومة باشاغا؟
ضبط وافد أحرق منزل مواطن في بنغازي
ضبط وافد أحرق منزل مواطن في بنغازي
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء انتخابات بأساس توافقي
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا ...
«الأرصاد» يتوقع تحسن حالة الطقس في مناطق الغرب والوسط السبت
«الأرصاد» يتوقع تحسن حالة الطقس في مناطق الغرب والوسط السبت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
المنفي يبحث مع الجرندي تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس
المنفي يبحث مع الجرندي تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس...
أوغلو: نعمل مع الإمارات من أجل استقرار ليبيا
أوغلو: نعمل مع الإمارات من أجل استقرار ليبيا...
المنفي يبحث مع ديبي دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد ومراقبة الحدود
المنفي يبحث مع ديبي دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد ......
«الأرصاد» يتوقع تحسن حالة الطقس في مناطق الغرب والوسط السبت
«الأرصاد» يتوقع تحسن حالة الطقس في مناطق الغرب والوسط السبت...
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء انتخابات بأساس توافقي
مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط