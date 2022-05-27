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المنفي يبحث مع ديبي دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد ومراقبة الحدود

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 27 مايو 2022, 11:22 مساء
المنفي يبحث مع ديبي دعم التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد ومراقبة الحدود
لقاء المنفي وديبي، 27 مايو 2022، (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي تعزيز جهود التعاون الأمني بين ليبيا وتشاد، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

جاء ذلك في لقاء الجمعة، على هامش أعمال القمة الاستثانية الخامسة عشر لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، حسب المكتب الإعلامي للمجلس.

- بوريطة يؤكد حرص المغرب على عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا
- رئيس غينيا الاستوائية يؤكد للمنفي أهمية انضمام ليبيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي
- المنفي يشارك في افتتاح القمة الاستثنائية الخامسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي

وتناول اللقاء أيضا العلاقات الليبية التشادية، وسُبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

ومن جانبه، جدد الرئيس التشادي دعمه لرئيس المجلس الرئاسي، مثنيا على خطواته التي قام بها من أجل استقرار الجنوب الليبي والذي ينعكس إيجاباً على أمن الحدود التشادية.

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