مجلس الأمن القومي التركي يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار ليبيا وإجراء انتخابات بأساس توافقي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مجلس الأمن القومي التركي ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا، داعيًا إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد على أساس توافقي.

ودعا المجلس، في بيان عقب اجتماعه اليوم الجمعة، إلى «الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها، وتجنب الخطوات التي تؤدي إلى نزاعات جديدة»، حسب وكالة أنباء «الأناضول».

كما شدد على «ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا على أساس التوافق الوطني بما يتماشى مع تطلعات الشعب».

المجلس يتناول تطورات العملية العسكرية في العراق.. والحرب الروسية-الأوكرانية

وبشأن العملية العسكرية للجيش التركي في العراق، قال المجلس إن أنقره لا تستهدف وحدة أراضي دول الجوار وسلامتها، وتلتزم دائماً قوانين التحالفات الدولية وروحها، مضيفًا: «العمليات العسكرية على حدودنا الجنوبية ستسهم في توفير الأمن والاستقرار لجيراننا أيضًا».

كما طالب المجلس، «الدول التي تنتهك القانون الدولي، من خلال دعم الإرهاب، إلى وضع حد لهذه المواقف ومراعاة الحساسيات الأمنية لتركيا».

دعا إلى إعلان وقف إطلاق نار شامل بين ‎روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أن الحل الذي سيتم التوصل إليه يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتطرق المجلس إلى «الزيادة التدريجية في الأعمال الاستفزازية لليونان في بحر إيجه، وعودة ظاهرة الإسلاموفوبيا في بعض البلدان».