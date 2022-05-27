كيف تستعد سرت لاستقبال حكومة باشاغا؟

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تشهد مدينة سرت حملة نظافة وتجميل واسعة استعدادًا لقدوم رئيس وأعضاء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، ومباشرة عملها من مدينة سرت.

وقال مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت، إن البلدية نفذت عشرات المشاريع الصغرى في أعمال تنفيذ وصيانة وتركيب إنارة لكافة الأحياء السكنية والطرق الفرعية والطرق الرئيسية لمداخل ومخارج مدينة سرت، حيث نفذتها شركات وطنية محلية بإشراف بلدية سرت. كما يجري تنفيذ حملات نظافة في المدينة، وإعادة تنظيم المتنزهات والحدائق وأشجار الزينة بالطرقات.

خطاب رسمي من «النواب»

ويوم الخميس، وجه صالح خطابًا رسميًا إلى كل من باشاغا، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط، وذلك حسب تصريح للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة. واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.

من أعمال النظافة والتجميل في سرت، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)

من أعمال النظافة والتجميل في سرت، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)