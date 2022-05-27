هل اقترب إعلان اسم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟ دوغاريك يجيب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إنه «لا يعتقد بأن إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكًا، على الرغم من أنني كنت مخطئًا في هذه التنبؤات من قبل». جاء ذلك خلال إحاطة صحفية للناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبل جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا أمس الخميس.

وتستمر الخلافات داخل أروقة المنظمة الدولية بين دول غربية وموسكو بشأن اسم المبعوث الجديد بعد أن غادر المبعوث السابق يان كوبيش منصبه في نوفمبر الماضي.

وخلال جلسة الخميس، طالبت مندوبة أيرلندا بسرعة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى دعمها فرنسا حاملة القلم بشأن ليبيا. وقالت مندوبة أيرلندا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، إن «البعثة الأممية تحظى بكامل دعمنا، ونأمل أن يعين الممثل الخاص في أسرع وقت».

صعوبات تجديد ولاية البعثة الأممية

وفي مطلع مايو الجاري، تحدث تقرير، صادر عن مجلس الأمن، عن الصعوبات التي اعترضت تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة يوم 29 أبريل لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يوليو، فعلى الرغم من أن التصويت كان بالإجماع؛ فإن المفاوضات كانت مثيرة للجدل، حيث تباينت آراء أعضاء المجلس فيما يتعلق بمدة الولاية (اقترحت المملكة المتحدة، تجديدًا لمدة اثني عشر شهرًا).

- مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية حتى 31 يوليو المقبل

- تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

- «فرانس برس»: الاتحاد الأفريقي سيقترح تعيين أفريقي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

وقبل اعتماد 29 أبريل، كان المجلس جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ثلاث مرات بصفة قصيرة الأجل منذ سبتمبر 2021 بسبب الخلافات بين أعضائه بشأن طول الولاية، وإعادة هيكلة البعثة، واللغة المتعلقة بتعيين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ففي وقت أعرب عديد أعضاء المجلس، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في الماضي عن دعمهم المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، ومبادراتها. من ناحية أخرى، دعت روسيا مرارًا وتكرارًا الأمين العام إلى تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلة إن المرشح المحتمل يجب أن يكون مقبولًا لدى الليبيين ولدى أصحاب المصلحة الإقليميين وأعضاء المجلس. وقد أعرب أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة (كينيا والغابون وغانا) عن تفضيلهم مرشحاً أفريقيًا لقيادة البعثة.