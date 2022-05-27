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الجويفي يلتقي وزير الشباب والرياضة المصري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 05:24 مساء
الجويفي يلتقي وزير الشباب والرياضة المصري
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويف ونظيره المصري أشرف صبحى، خلال لقاء في القاهرة، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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بحث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، مع نظيره المصري أشرف صبحى آخر المستجدات علي الساحة الرياضية والشبابية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتناول اللقاء، الذي كان بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء لقاء الجويفي مع نظيره المصري، علي هامش اجتماع مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب الذي انعقد في دورته 45 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وهنأ عبدالشفيع الجويفى، بالتهنئة، للدكتور أشرف صبحى لانتخابه رئيساً للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى الانتخابات التى اجريت صباح أمس الخميس، بمقر جامعة الدول العربية.

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من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحي، عبدالشفيع الجويفي، بمناسبة انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين الجانبين، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين.

وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويف ونظيره المصري أشرف صبحى، خلال لقاء في القاهرة، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويف ونظيره المصري أشرف صبحى، خلال لقاء في القاهرة، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويف ونظيره المصري أشرف صبحى، خلال لقاء في القاهرة، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويف ونظيره المصري أشرف صبحى، خلال لقاء في القاهرة، 27 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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