عودة طرح الأحمال للكهرباء في سرت وضواحيها

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عادت مشكلة طرح الأحمال للكهرباء من جديد إلى مدينة سرت وضواحيها، إذ يتكرر انقطاع التيار لساعات بشكل يومي منذ يوم أمس.

وقال مصدر بلجنة الأزمة بشركة الكهرباء بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن ساعات طرح الأحمال تصل إلى ثلاث ساعات تقريبًا موزعة على مختلف المناطق السكنية بمنطقة سرت.

وعبر مسؤول ملف الإعلام ببلدية سرت عن استغرابه من تخفيف الأحمال في أحياء سكنية مدمرة بالكامل، مثل حي الجيزة البحرية، وحي المنارة السكني وسط المدينة، ولا توجد مصانع تستهلك كهرباء بشكل كبير، مشيرًا إلى توقف مصنع الأعلاف بسرت منذ سنوات.

وتوجد الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، التي تبلغ إنتاجيتها قرابة مئتين ميغاوات ودخلت الشبكة العامة.