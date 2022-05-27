«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

انتشرت عناصر من العسكريين الليبيين، على خلفية اندلاع اشتباكات في منطقة مواقع الذهب الواقعة في بلدة كوري بوغودي بإقليم تبستي قرب حدود ليبيا مع تشاد.

وذكرت جريدة «الوحدة» التشادية، أن عسكريين من اللواء «المجحفل 106»، في بلدة مرزق أقصى الجنوب الليبي، شوهدوا في انتشار جديد لتأمين الحدود الليبية والبلدات النائية، ومكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الحدود.

وتعد كوري بوغودي، منطقة مليئة بالمناجم التي غالبا ما يستغلها بشكل سري العديد من المنقبين عن الذهب من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة مثل ليبيا والنيجر والسودان.

قتلى في مواجهات بين عمال مناجم الذهب

وأعلن وزير الإعلام في تشاد عبد الرحمن كلام الله، يوم الأربعاء، أنّ «مواجهات بين عمّال مناجم ذهب في شمال البلاد، الإثنين الماضي، أسفرت عن عدد غير محدّد بعد من القتلى والجرحى».

وقال الوزير حسبما نقلت وكالة «فرنس برس»، أنّه «خلال الاشتباكات في كوري بوغودي قرب الحدود الليبية، تواجه عمّال مناجم ذهب عرب أتوا من ليبيا، وأفراد من قبيلة تاما المتحدرة من شرق تشاد»، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات أسفرت عن خسائر في الأرواح وعدّة جرحى.

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وزعم رئيس حزب «المحوّلون»، المعارض سوكسيه ماسرا، «وقوع 200 قتيلا على الأقل»، وهي الحصيلة التي تحدثت عنها جبهة الوفاق من أجل التغيير في بيان لها.