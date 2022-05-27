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الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 02:28 مساء
الدبيبة يشكل «جهاز الطيران الإلكتروني» لتنظيم استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار
الدبيبة متحدثا خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات في طرابلس. الأربعاء 25 مايو 2022. (صفحة محمد حمودة على فيسبوك)
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل ما يسمى «جهاز الطيران الإلكتروني»، يتولى تنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار.

ونص القرار الذي حمل رقم 452، على أن يكون للجهاز الجديد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يجرى من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح والمراقبة والدوريات والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية وغيرها من المجالات.

- الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

فيما نص القرار في مادته الرابعة على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات، للجهاز، كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.

وفي قرار مستقل حمل رقم 455، قرر الدبيبة تعيين العميد مهندس على مخلوف إبراهيم، مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني.

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