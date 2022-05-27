Atwasat

«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 10:52 صباحا
«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجع درجات الحرارة اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على باقي المناطق في البلاد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية, وما بين 33 و40 درجة مئوية على سرت والدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 35 و41 درجة مئوية, وتنخفض يوم الأحد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلي خفيفة السرعة، وتكون على غدامس والحمادة شمالية غربية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

«الجزيرة» تقرر إحالة ملف قتل شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم

بريطانيا تفرض ضريبة على شركات النفط العملاقة لمواجهة التضخم
بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية

بسبب مبابي.. الدوري الفرنسي يرد على «التشهير المهين» من قبل الرابطة الإسبانية
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته

بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»

مورينيو التاريخي يحسم مستقبله مع «روما» بعد التتويج بدوري «المؤتمر الأوروبي»
إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية

إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية
وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس

وصول كأس دوري أبطال أوروبا إلى باريس
المشروع المفقود

المشروع المفقود
الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113

الجمعة.. أكبر معمر بالعالم يحتفل بعيد ميلاده 113
إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»

إيلون ماسك يرفع مساهمته المباشرة في «تويتر»
المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

المستشار الألماني: بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد ...
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 ...
«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر

«المركزي»: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال 4 أشهر
ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»

شاهد «هذا المساء»: الدبيبة يقدم شروط «التسليم» والمنفي يصعد صراع «الصلاحيات»
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تدعو لضبط النفس ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية
فرنسا تدعو لضبط النفس ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية
الإمارات: مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح
الإمارات: مستقبل العملية السياسية في ليبيا لا يزال غير واضح
الطاهر السني: الليبيون سئموا جلسات مجلس الأمن دون نتائج فاعلة
الطاهر السني: الليبيون سئموا جلسات مجلس الأمن دون نتائج فاعلة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية ...
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي
«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال ......
بالصور: إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد صيانتها
بالصور: إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد صيانتها...
بلدية شحات تعلن وقف التعاقد على المشروعات الجديدة بسبب عدم ورود ميزانية
بلدية شحات تعلن وقف التعاقد على المشروعات الجديدة بسبب عدم ......
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته......
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط