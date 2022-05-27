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بالصور: إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 09:55 صباحا
بالصور: إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد صيانتها
إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد الانتهاء من صيانتها. 26 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، افتتاح مدرسة زلطن الغربية للتعليم الأساسي، بمُراقبة التربية والتعليم ببلدية زلطن، بعد الانتهاء من أعمال صيانتها الشاملة التي أُجريت لها للمرة الأولى، واِستغرقت ثلاثة أشهر.

وقال مُراقب التربية والتعليم ببلدية زلطن رياض المسلوب، إن المدرسة التي تأسست عام 1981، وبها 14 فصلا دراسيا، تَسِع إلى 308 طلاب وطالبات، مُضيفاً أن الطلاب الدارسين بها جرى نقلهم للدراسة بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، طيلة مُدّة الصيانة التي قامت بها مصلحة المرافق التعليمية.

وتابع «المسلوب» أن الطلاب سيعودون للدراسة بمقاعد المدرسة بعد غد الأحد.

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وأقيمت مراسم اِفتتاح المدرسة الخميس، في اِحتفالية حَضَرها أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المرافق التعليمية، وعدد من أولياء أمور الطلبة.

وفي 8 مايو الماضي، استؤنفت الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2021 – 2022)، في كامل مناطق البلاد، بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية.

وقال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى محمد المقريف، حينها إن استئناف الدراسة يأتي تنفيذًا لمواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بعد دخول الطلاب في عُطلة منتصف السنة الدراسية، خلال الفترة من 10 أبريل إلى 5 مايو من العام الجاري.

إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد الانتهاء من صيانتها. 26 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد الانتهاء من صيانتها. 26 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد الانتهاء من صيانتها. 26 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
إعادة اِفتتاح مدرسة زلطن الغربية بعد الانتهاء من صيانتها. 26 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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