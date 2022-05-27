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القبض على شخص يعتدي على والديه في منطقة الكويفية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 مايو 2022, 12:37 صباحا
القبض على شخص يعتدي على والديه في منطقة الكويفية
المتهم بالاعتداء على والديه (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
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ألقت قوة أمنية من مركز شرطة الكويفية القبض على شخص متهم بالاعتداء المتكرر على والديه، وإثارة المشكلات بالمنزل، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أحد المواطنين يدعى «ف.ع.أ» تقدم بشكوى ضد ابنه «ع.ف.ع.أ»، كونه يقوم بالاعتداء عليهم، وإثارة المشاكل بالمنزل الكائن في منطقة الكويفية.

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وأفاد الشاكي بأن ابنه من مُتعاطي المواد المخدرة وحبوب الهلوسة، وقام برمي قنبلة يدوية وهو بحالة غير طبيعية، مما أدى إصابة المشكو فيه برجليه.

وأضاف البيان أن رئيس مركز شرطة الكويفية المقدم طارق نجم انتقل رفقة أعضاء التحريات إلى منزل الشاكي بمنطقة الكويفية، وضبط الشخص المطلوب، والذي عُثر بحوزته على شريط من الحبوب المهلوسة نوع ترامادول وقطعة صغيرة الحجم بنية اللون بشتبه بأن تكون مخدر الحشيش، وكان بحالة غير طبيعية، ومصاب في رجليه إثر تفجيره القنبلة اليدوية.

وأفاد المتهم، خلال التحقيقات، بتعاطيه المخدرات وحبوب الهلوسة، وقيامه بتفجير قنبلة يدوية داخل منزلهم؛ كونه كان في حالة غير طبيعية، واعترف بضربه والدته وإثارة المشاكل بالمنزل.

واختتم البيان بأن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

مخدرات بحوزة المتهم بالاعتداء على والديه (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
مخدرات بحوزة المتهم بالاعتداء على والديه (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
مخدرات بحوزة المتهم بالاعتداء على والديه (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
مخدرات بحوزة المتهم بالاعتداء على والديه (مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
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