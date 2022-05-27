الحكومة المكلفة: نتحدى من يدعي دخول باشاغا طرابلس بطريقة مسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، قدمت معلومات غير صحيحة بشأن دخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا دخل طرابلس بتاريخ 17 مايو 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن ديكارلو «ذكرت أن رئيس الحكومة دخل طرابلس مصحوبًا بقواته المسلحة الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات في المدينة وهي المعلومات غير صحيحة».

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وأضافت أن «دخول رئيس الحكومة كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، وتتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك».

الخارجية: موقف البعثة الأممية أو حبها وكرهها للحكومة لا يمنعها من سرد الحقيقة

وتابعت: «كان من الواجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة أو نقصان، وأن موقفها من الحكومة أو حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي».

وتتعلق تلك التصريحات بالاستباكات التي شهدتها طرابلس في 17 مايو الجاري، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير العاصمة، قبل أن يغادرها إلى سرت.