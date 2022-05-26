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بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 11:58 مساء
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح الثلاثاء المقبل في سرت، يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة قبيل البت فيه من مجلس النواب.

وأضاف بليحق، في بيان، أن الدعوة لاجتماع وليس انعقاد جلسة للمجلس، وسيكون بحضور رئاسة مجلس النواب ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة.

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وفي وقت سابق الخميس دعا عقيلة صالح إلى عقد اجتماع موسع ظهر الثلاثاء المقبل، بمقر ديوان المجلس بمدينة سرت. ووجهت صالح خطابًا إلى كل من رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة (فتحي باشاغا)، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.

وفي 9 مايو الجاري أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس، وذلك بعد مناقشة المشروع من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت حكومة باشاغا ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار، تتوزع على أربعة أبواب، حسب وزير المالية أسامة حماد.

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