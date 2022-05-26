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في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 09:53 مساء
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
العدد 340 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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تحت عنوان «ملف الأزمة الرحال يحط في أبوزنيقة المغربية بعد طليطلة الإسبانية»، تصدر تقرير مجمع الصفحة الأولى من العدد 340 من جريدة «الوسط» الصادر اليوم الخميس. التقرير يرصد تحركات سياسية وعسكرية تسبق 21 يونيو، وهو موعد انتهاء صلاحية خارطة الطريق، واحتمالات ذلك المفتوحة.

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعًا بعنوان «الاتحاد الأفريقي: «الجمود السياسي في ليبيا نافذة استفاقة الإرهابيين الأجانب».

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ليبيا خالية من «جدري القرود»
ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير مجمع يرصد الموقف الصحي في البلاد، وجاء تحت عنوان رئيس «مكافحة الأمراض: اطمئنوا.. ليبيا خالية من جدري القرود»، وذلك بعد تأكيد المركز الوطني أنه لم يرصد أي ظهور للمرض في أنحاء ليبيا.

المجبري.. بطولة ليبية جديدة
أما الصفحة الخامسة فنطالع فيها تقريرًا رئيسيًا حول بطولة سائق الشاحنة الذي أنقذ بنغازي من كارثة بعد اشتعال النيران في شاحنته داخل محطة وقود، فأشاد به المنفي، وأمر الدبيبة بتعويضه، فيما اعتبره ليبيون أيقونة جديدة في بلادهم، وجاء التقرير بعنوان «حفاوة مستحقة ببطولة المجبري: أنقذ بنغازي من كارثة».

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ناتو آسيوي لمحاصرة الصين
هل يكون تحالف «كواد» نواة ناتو آسيوي؟.. تحت هذا العنوان نقرأ متابعة موسعة للتحالف الدولي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية واليابان في آسيا لمحاصرة الصين، وذلك في صدر الصفحة السادسة.

أما الصفحة السابعة فيتصدرها تقرير يرصد تطورات الأزمة السياسية في تونس، وجاء بعنوان «تونس في مواجهة معضلة الدستور».

صنع في ليبيا.. برنامج لمواجهة أزمة الغذاء
وإلى الاقتصاد، ونطالع في الصفحة الثامنة موضوعًا رئيسيًا بعنوان «مشروعات نفطية جديدة لإنعاش الإنتاج وقياس مدى تدفق الخام».

وتحت عنوان «صنع في ليبيا.. برنامج أممي لمواجهة أزمة الغذاء»، نطالع تقريرًا حول المبادرة التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمواجهة أزمة الغذاء في ليبيا، جراء استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية.

حكماء فزان والزنتان يؤكدون أهمية المصالحة
ومن الاقتصاد إلى الشؤون البلدية، ونطالع في الصفحة الثانية عشرة أخبار البلديات ومشاكلها، ويتصدر الصفحة تقرير بعنوان «حكماء فزان والزنتان يؤكدون أهمية المصالحة». وذلك خلال اجتماعهم في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

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النعاس أيقونة ليبية
وتحتفي صفحة الثقافة والفن بالروائي الليبي الشاب محمد النعاس، الذي اقتنص جائزة البوكر العربية، وذلك في تقرير موسع جاء بعنوان «محمد النعاس يحصد أول بوكر لليبيا برواية خبز على طاولة الخال ميلاد».

«فرسان المتوسط» يستعدون لتصفيات الـ«كان» في الإسكندرية
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا حول استعداد المنتخب الوطني لخوض تصفيات بطولة الـ«كان 2023» في كوت ديفوار، وجاء بعنوان «استعدادات خاصة لفرسان المتوسط في معسكر الإسكندرية».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة، تقرير يخص منافسات الدوري الممتاز، وجاء تحت عنوان «عقوبات مغلظة في الدوري الليبي قبل انطلاق مرحلة التتويج».

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