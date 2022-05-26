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لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب الطوارق

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الخميس 26 مايو 2022, 07:10 مساء
لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» تتفق على اسم التجمع الخاص بشباب الطوارق
اجتماع لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» التي أطلقها مجموعة من الطوارق في أوباري، الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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اتفق أعضاء لجنة التواصل المنبثقة عن مبادرة «لم الشمل» التي دشنها مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الطوارق بمدينة أوباري منتصف الشهر الماضي، على الاسم الخاص بتجمع شباب الطوارق في ليبيا «إيموهاغ».

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمبادرة، اكلي شكا في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن لجان التواصل بالمناطق الخاصة بشباب الطوارق في ليبيا «اتفقت بالإجماع» خلال اجتماعها اليوم الخميس في أوباري، على اختيار اسم «الكونغرس الوطني لشباب الطوارق» كاسم للتجمع الجديد لهم.

وأطلقت مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الطوارق بمدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، في 17 أبريل الماضي، مبادرة إصلاحية خيرية تحت عنوان مبادرة «لم الشمل» تهدف إلى إصلاح البيت الداخلي، والتواصل مع مع مختلف المجالس الاجتماعية والشبابية التابعة للطوارق بمختلف انتماءاتهم السياسية.

- أكاديميون ونشطاء طوارق في أوباري يطلقون مبادرة إصلاحية للم الشمل

وأكد شكا في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» أن الغرض من المبادرة هو «إصلاح البيت الداخلي لمكون الطوارق في ليبيا لا سيما في ظل الانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي الذي أصبح يهدد وجودهم ومستقبلهم ومستقبل أطفالهم».

وأشار شكا إلى أن هذه المبادرة «تعد الأولى من نوعها»، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من شباب الطوارق يعلقون عليها آمالهم وطموحاتهم لإنهاء الانقسام وتعدد التمثيل السياسي والاجتماعي للطوارق الذي يعتبره عدد كبير من هؤلاء الشباب جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل.

اجتماع لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» التي أطلقها مجموعة من الطوارق في أوباري، الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
اجتماع لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» التي أطلقها مجموعة من الطوارق في أوباري، الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
اجتماع لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» التي أطلقها مجموعة من الطوارق في أوباري، الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
اجتماع لجان التواصل لمبادرة «لم الشمل» التي أطلقها مجموعة من الطوارق في أوباري، الخميس 26 مايو 2022. (بوابة الوسط)
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