الدبيبة وعون يناقشان آلية متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه ظهر اليوم الخميس مع وزير النفط والغاز محمد عون، آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، التي أعلنها قبل أيام، بحسب المكتب الإعلامي للدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن اجتماع الدبيبة وعون خُصِّص للإطلاع على مشاركة وزير النفط في عدد من الملتقيات الأفريقية والدولية. وكذلك متابعة مستوى الإنتاج وفق الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت إليه الوزارة بخصوص حلحلة ذلك.

إجراءات إدارية وفنية لتسريع خطة تطوير وزيادة إنتاج النفط

وقبل يومين عقدت حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط وفق البنود المعتمدة بها، حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، وممثلون عن ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط، ووزارتي المالية والتخطيط.

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وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية والفنية التي تسهم في تسريع خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير وزيادة الإنتاج التي تطمح إليها.

اعتماد الميزانية الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية في 13 أبريل الماضي، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار، وذلك خلال إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز.

وتتوزع تلك الترتيبات بواقع 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار مصروفات الباب الأول (المرتبات)، و7 مليارات و915 مليونًا و839 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التشغيلية)، و16 مليارًا و915 مليونًا و707 آلاف دينار لنفقات الخطة التطويرية والتنموية، و6 مليارات و435 مليونًا و604 آلاف دينار لـ«التزامات سابقة».