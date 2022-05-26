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باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 05:30 مساء
باشاغا: لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%
باشاغا يتحدث خلال مقابلة خاصة على «قناة الوسط» بُثت السبت 26 مارس 2022. (قناة الوسط)
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كشف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، عدم وجود خطط فورية لعمل حكومته من العاصمة طرابلس، وذلك بعدما آثارت محاولته الانتقال إلى هناك، الأسبوع الماضي، اشتباكات بين مجموعات مسلحة ومخاوف من تجدد الصراع على نطاق واسع، داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى صرف الميزانية العامة للدولة إلى حكومته.

وقال باشاغا، في مقابلة مع وكالة « أسيوشيتد برس» مساء أمس الأربعاء، إن حكومته ستعمل من مقرها في مدينة سرت الواقعة على ساحل البحر المتوسط في منتصف الطريق بين شرق البلاد وغربها، في ظل استمرار رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ولقيت محاولة باشاغا دخول طرابلس ردود فعل واسعة من جانب المجتمع الدبلوماسي الذين طالبوا كافة الأطراف في ليبيا بضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر 2020، والانخراط بجدية في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بعدما أسفرت المحاولة عن سقوط قتيل وإصابة 5 آخرين.

باشاغا يلوم نفسه لدخول طرابلس
وفي وصف أحداث الأسبوع الماضي، قال باشاغا إنه دخل طرابلس في سيارة مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. وقتل شاب خلال الحادث. وعرفه باشاغا بأنه «أحمد الأشهب» واصفًا إياه بالداعم الذي كان يدافع عنه من رجال «الميليشيات».

وقال باشاغا: «نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة. قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%»، متهمًا رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، عبدالغني الككلي الشهير بـ«أغنيوه» بأنه «كان جزءًا من محاولة مهاجمته بعد دخوله طرابلس».

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كما تناول باشاغا انتقادات مفادها بأنه في المناطق الواقعة تحت سيطرته عندما كان وزيرًا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، ظل الوضع سيئًا بالنسبة للمهاجرين إلى أوروبا من ليبيا عبر البحر المتوسط، حيث يتعرض الكثيرون منهم بعد اعتراضهم للاحتجاز في مراكز اعتقال يواجهون فيها التعذيب والاعتداء والحرمان.

وعلق باشاغا لـ«أسيوشيتد برس» على ذلك قائلًا إنه لا يمكن تحميله المسؤولية، مدعيًا أنه ليس لديه ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع.

باشاغا يشكك في قدرة الدبيبة على إجراء الانتخابات
وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض مغادرة منصبه قبل إجراء الانتخابات التي وعد أكثر من مرة بتنظيمها، فيما يجادل منافسوه بانتهاء ولاية حكومته.

وشكك باشاغا في مقابلته مع «أسيوشيتد برس» في قدرة الدبيبة على توحيد ليبيا وتنظيم الانتخابات، زاعمًا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة طرابلس، وقال: «لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس»، مضيفًا أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرًا.

باشاغا يدعو مصرف ليبيا المركزي إلى دفع الميزانية لحكومته
وخلال الشهرين الماضيين تفاقم المأزق السياسي في ليبيا، مما أدى إلى إغلاق منشآت نفطية، بما في ذلك أكبر حقل نفط في البلاد بالمناطق التي تسيطر عليها قوات القيادة العامة التابعة للمشير خليفة حفتر. لكن باشاغا قال: «إنه لم يكن وراء وقف إنتاج النفط، لكن القبائل المحلية قررت تولي زمام الأمور بنفسها، وعدم الرغبة في تمويل حكومة الدبيبة» بحسب «أسيوشيتد برس».

كما دعا باشاغا مصرف ليبيا المركزي إلى دفع الميزانية التي أُحليت إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بمجلس النواب في طبرق إلى حكومته، حيث المصرف هو المستودع لمليارات الدولارات سنويًا من عائدات النفط، فضلًا عن الاحتياطات الأجنبية.

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