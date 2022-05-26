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جوناثان واينر: النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي.. والانتخابات ليست سهلة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 26 مايو 2022, 04:44 مساء
جوناثان واينر: النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي.. والانتخابات ليست سهلة
المبعوث الأميركي السابق لشؤون السلام في ليبيا، جوناثان واينر. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال المبعوث الأميركي السابق لشؤون السلام في ليبيا، جوناثان واينر إن «ليبيا المنقسمة تقف أمامها عملية طويلة قبل إجراء أي استحقاق انتخابي»، معتبرًا أن النخبة السياسية أقوى من أي مندوب دولي.

ورأى واينر، في مقال له نشر بمعهد الشرق الأوسط الكائن مقره بواشنطن، أن «الجهود الفاشلة لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا لدخول طرابلس في 17 مايو تركت ليبيا مقسمة بين حكومة في سرت بقيادة باشاغا بالتحالف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بزعامة عبد الحميد الدبيبة».

خسائر النفط.. واتهام الدبيبة باستخدام العائدات النفطية 
كما أشار إلى «قيام فصائل ليبية متعددة بأخذ عائدات النفط في البلاد كرهينة، مما أدى إلى خفض الإنتاج بمقدار النصف تقريبًا وخسارة نحو 60 مليون دولار يوميًا، وذلك بدعوى اعتماد الدبيبة على الأموال كآلية أساسية لحكومته».

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واعتبر واينر، الذي عمل في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن جهود سفير واشنطن لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لإنهاء الحصار النفطي وضمان الشفافية بشأن عائدات النفط لم تصل إلى نتيجة، وكذلك جهوده لتحديد موعد الانتخابات الليبية.

كما أشار إلى المساعي الأممية، حيث واصلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز جهودها الحثيثة لإعادة ليبيا إلى المسار الصحيح للانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

الاتفاق الدستوري محل شك
واعتبر الدبلوماسي الأميركي أن الشكوك لا تزال تدور حول الاتفاق على إطار دستوري للانتخابات، على الرغم من أن الجولة الأخيرة من الاجتماعات بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة في 21 مايو، انتهت بالاتفاق من حيث المبدأ على بعض البنود الإضافية لتعديل دستوري من شأنه أن يوفر الأساس القانوني للانتخابات. ومن المفترض أن يجتمع ممثلو الهيئتين مرة أخرى في 11 يونيو لاستكمال العملية.

وأرجع هذه الشكوك إلى «السجل الحافل للقيادة العليا في كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. وشكك واينر أيضًا في إمكانية استمرار جهود «الذين كرسوا سنوات من حياتهم لمحاولة مساعدة ليبيا على المواصلة، مثل السفير نورلاند ووليامز».

النخبة السياسية في ليبيا أقوى من أي مندوب دولي
وأضاف: «لقد أظهرت النخب السياسية الليبية قدرتها القوية على الصمود أكثر من أي مندوب دولي يسعى إلى مساعدتهم في حل خلافاتهم وتمكين ليبيا من المضي قدمًا»، فضلًا عن استغلال الاختلافات في الأجندات الوطنية.

ولفت إلى أن روسيا تعرقل بقاء وليامز في بعثة الأمم المتحدة لفترة أطول، وتصر على أن تنهي ولايتها الحالية بحلول 31 يوليو المقبل.

واتهم واينر موسكو بـ«العمل على إفساد ليبيا»، متوقعًا أن يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة في يوليو، إذا لم تستخدم روسيا حق الفيتو.

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