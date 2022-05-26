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رئيسا الجزائر وإيطاليا: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 26 مايو 2022, 03:45 مساء
رئيسا الجزائر وإيطاليا: لا حل في ليبيا إلا عبر الانتخابات
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال لقائه مع نظيره الإيطالي في روما. (وكالة نوفا الإيطالية)
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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن هناك تقاربًا كاملًا في وجهات النظر بين روما والجزائر حول ضرورة عقد اجتماع بين الأطراف الليبية للتوصل إلى حل مشترك، «لا يمكن أن يحدث إلا عبر الانتخابات».

جاءت تصريحات ماتاريلا في مؤتمر صحفي عقب استقباله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة في روما، اليوم الخميس.

بدأ تبون زيارة رسمية إلى إيطاليا منذ الأربعاء، على أن تستغرق ثلاثة. وقال الرئيس الإيطالي «إن روما تستهدف تكثيف التعاون مع الجزائر، واتفقنا على دعم الشعبين الليبي والتونسي».

تبون: الانتخابات الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا
وبخصوص تنظيم الانتخابات في ليبيا، يرى تبون أنها «الحل الوحيد حاليًا لتحقيق الاستقرار وإعطاء الكلمة للشعب الليبي حتى يتمكن من بناء قاعدة ديمقراطية»، معبرًا أيضًا عن استعداد الجزائر وإيطاليا لإيجاد حل للوضع الليبي.

وأضاف: «نحن الدولتان الوحيدتان اللتان ليست لهما أية مصلحة شخصية في ليبيا سوى الاستقرار».

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وفيما يتعلق بالجارة تونس، قال تبون: «هناك تطابق تام وتقارب في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس»، مبديًا استعداد البلدين لمساعدتها في الخروج من المأزق والعودة إلى طريق الديمقراطي.

استعداد جزائري لمساعدة أوروبا في الحصول على الطاقة
وبخصوص أزمة الطاقة في أوروبا، صرح الرئيس الجزائري بأن بلاده مستعدة لتزويد إيطاليا بغاز إضافي، مشيرًا إلى اتفاق بين البلدين بخصوص تطوير حقول النفط والاستكشافات المشتركة بين شركتي «إيني» و«سوناطراك».

وتخشى كل من روما والجزائر من عودة المواجهات المسلحة في ليبيا مع وجود حكومتين تتنازعان على الشرعية، فيما يحرصان على إعادة الانتخابات العامة إلى الطريق بهدف تحقيق الاستقرار.

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