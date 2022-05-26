ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.06 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استقرار الاسترليني.. وتراجع اليورو

واستقر سعر الاسترليني عند 6.20 دينار، بينما خسر سعر اليورو قرشًا واحدًا ليسجل 5.33 مقابل 5.34 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشًا إلى 222 دينارًا مقابل 220 دينارًا أمس.