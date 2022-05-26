Atwasat

ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 01:19 مساء
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
alwasat radio

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الدولار إلى 5.06 دينار مقابل 5.04 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استقرار الاسترليني.. وتراجع اليورو
واستقر سعر الاسترليني عند 6.20 دينار، بينما خسر سعر اليورو قرشًا واحدًا ليسجل 5.33 مقابل 5.34 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشًا إلى 222 دينارًا مقابل 220 دينارًا أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
الطبطبه!

الطبطبه!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في معظم المناطق
السوق الرسمية: الدولار والاسترليني يرتفعان أمام الدينار
السوق الرسمية: الدولار والاسترليني يرتفعان أمام الدينار
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
مؤتمر علمي بجامعة سرت يوصي بسرعة إجراء الانتخابات وإقرار دستور توافقي
مؤتمر علمي بجامعة سرت يوصي بسرعة إجراء الانتخابات وإقرار دستور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع هام» في سرت
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي ......
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في السوق الموازية...
أبوجناح يناقش الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في الطاقة والاتصالات
أبوجناح يناقش الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في الطاقة ......
مؤتمر علمي بجامعة سرت يوصي بسرعة إجراء الانتخابات وإقرار دستور توافقي
مؤتمر علمي بجامعة سرت يوصي بسرعة إجراء الانتخابات وإقرار ......
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط