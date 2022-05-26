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أبوجناح يناقش الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في الطاقة والاتصالات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 12:49 مساء
أبوجناح يناقش الاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في الطاقة والاتصالات
بوجناح خلال لقائه مع الوفد الكوري الجنوبي في تونس. (إدارة الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح مع وفد كوري جنوبي إمكانية الاستثمار في ليبيا في عدة مجالات.

وأوضحت إدارة الإعلام بالحكومة، اليوم الخميس، أن الللقاء مع الوفد الكوري تناول الاستفادة من خبرات الدولة الآسيوية في مجالات الطاقة والاتصالات وتطوير الموانئ البحرية.

وأشارت إلى أن اللقاء عقد على هامش مشاركة أبوجناح في المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا بالعاصمة التونسية، وحضره رئيس الوفد الكوري الجنوبي.

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وفي فبراير الماضي، تلقى أبوجناح تعرضًا من القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية «ري تشول زين» بالتعاون مع ليبيا في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وتقديم الخدمات العلاجية، وذلك خلال لقاء بينهما في طرابلس. وهو الأمر الذي رحب به المسؤول في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

 

 

بوجناح خلال لقائه مع الوفد الكوري الجنوبي في تونس. (إدارة الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
بوجناح خلال لقائه مع الوفد الكوري الجنوبي في تونس. (إدارة الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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